Donna per Reggio, viaggio nella memoria

Continua il percorso della memoria portato avanti dall’amministrazione comunale attraverso l’operato della Commissione Toponomastica che procede nell’attività di intitolazione di luoghi pubblici a personaggi di alto spessore, di rilevanza locale e non, in considerazione dei meriti conseguiti nel loro campo di azione e di vita.

Di seguito l’invito rivolto a tutti i cittadini a prendere parte ai prossimi appuntamenti di intitolazione di luoghi e vie cittadine al femminile, nel novero delle iniziative pensate dall’amministrazione comunale in occasione della Festa internazionale della Donna.

Martedì 6 marzo ore 15:30 – scalinata Maria Bottari, docente di storia dell’arte, musicista, (appuntamento in via De Blasio incrocio via Aschenez);

– Mercoledì 7 marzo ore 15:30 – via Margherita Hack – scienziata e astrofisica

( Planetario Pythagoras- salita Zerbi );

– Giovedì 8 ore 15:30 – via Rita Maglio –insegnante

( Gallico Marina).

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria