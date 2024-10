Pasqua a Reggio, i Vigili del Fuoco al fianco della Caritas

I Vigili del Fuoco e la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco di Reggio Calabria, come di consuetudine, nel periodo pasquale hanno voluto essere vicino alle persone in difficoltà.

Anche un momento così particolare i Vigili non hanno potuto far mancare il loro appoggio alla Caritas diocesana donandogli per lo più alimenti per l’infanzia.

La consegna dei viveri al presidente della Caritas, Don Antonio PANGALLO che era accompagnato da alcuni Volontari e suore, è stata curata dal Capo Reparto Domenico SICLARI e dal Presidente dell’Associazione Giuseppe MEGALE.