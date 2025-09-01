Elezioni Regionali, Donzelli (Fdi) a sostegno di Occhiuto: “Compatti verso la vittoria”
Un messaggio politico diretto, che mira a rafforzare l’immagine di compattezza e continuità del cdx in vista del voto in Calabria
01 Settembre 2025 - 19:14 | Redazione
Il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, scende in campo a sostegno del presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alle prossime elezioni.
«Forza Roberto! Senza dubbio compatti e uniti per far crescere davvero la Calabria straordinaria. In 4 anni di più che in 40!», scrive Donzelli in un tweet, rilanciando un post dello stesso Occhiuto che sabato aveva diffuso i dati del sondaggio EMG.
Il rilevamento assegna al governatore uscente il 60% delle preferenze, staccando nettamente il principale sfidante Pasquale Tridico, sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, fermo al 37%. Un risultato che, se confermato, premierebbe la linea del centrodestra e consoliderebbe la posizione di Occhiuto, nonostante le polemiche seguite alla pubblicazione del sondaggio.
Il commento di Donzelli punta a ribadire l’unità della coalizione e il bilancio positivo dei quattro anni di governo regionale: un messaggio politico diretto, che mira a rafforzare l’immagine di compattezza e continuità in vista del voto.