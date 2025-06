Reggio, Villa Arangea ti dá il buongiorno: promo imperdibile e cornetti per tutti i gusti – FOTO

C’è un piacere che inizia con il primo morso della giornata, e quel piacere ha il sapore di Villa Arangea, storico bar e pasticceria di Reggio Calabria che, grazie alla gestione della famiglia Crucitti e dell’Emily’s Group, è tornato a brillare, portando nella città una tradizione di qualità e innovazione.

Il protagonista indiscusso della colazione al bar reggino è il cornetto, un dolce che racchiude in sé il profumo del mattino, la passione per la pasticceria artigianale e l’eccellenza delle materie prime italiane.

Villa Arangea ha portato la sua proposta ad un livello superiore, con una varietà di cornetti e brioche che soddisfa ogni tipo di palato, dal più goloso al più attento alla salute. Ogni singolo cornetto è il frutto di un’accurata lievitazione naturale di 72 ore, che regala una consistenza morbida e leggera, come un abbraccio che non si dimentica.

Cornetti artigianali per tutti i gusti e le esigenze

Villa Arangea non è solo tradizione, ma anche innovazione e attenzione verso chi cerca alternative più leggere e sane. È per questo che il cornetto vegano è entrato a far parte della famiglia, un dolce al 100% vegano che conserva tutta la bontà e la morbidezza dei cornetti tradizionali, ma senza ingredienti di origine animale. Perfetto per chi segue una dieta vegana senza rinunciare al piacere della colazione.

Ma la bontà non si ferma qui. I cornetti di Villa Arangea sono realizzati con farine italiane di altissima qualità, miele locale e marmellate certificate, per garantire un prodotto sano, genuino e naturalmente buono. Ogni giorno, i maestri pasticceri selezionano i migliori ingredienti, come la Nutella Ferrero che arricchisce i cornetti al cioccolato. Ma la varietà di gusti dei cornetti di Villa Arangea è davvero sorprendente:

, per chi cerca una dolce freschezza agrumata. Bergamotto , il frutto simbolo di Reggio Calabria, che regala una delicatezza unica.

, per chi ama la dolcezza naturale. Mele, per un gusto fresco e profumato.

Non mancano poi le trecce, golose e croccanti, farcite con ingredienti come semi misti, mandorla, miele e noci pecan o sesamo, ideali per chi cerca qualcosa di sfizioso e nutriente. Ogni morso è un viaggio nel gusto, grazie alla qualità dei prodotti scelti con passione.

Le brioche: un piacere senza pari

E poi ci sono le brioche. Una dichiarazione d’amore per la pasticceria artigianale. Sfornate più volte al giorno, le brioche di Villa Arangea sono morbide, profumate ai fiori d’arancio, e si accompagnano perfettamente con una granita o un caffè con panna. La freschezza e la leggerezza di ogni brioche fanno della colazione un momento indimenticabile, in cui ogni boccone trasmette la passione dei maestri pasticceri.

“Non usiamo grassi idrogenati nei nostri prodotti – sottolinea la proprietà. Ogni cornetto, brioche o treccia è fatto con ingredienti genuini, per garantire sempre freschezza, bontà e salubrità”.

Un’offerta speciale per i lettori di CityNow

E per rendere ancora più speciale la vostra esperienza da Villa Arangea, i lettori di CityNow possono approfittare di un’imperdibile offerta del 20% di sconto sul gelato! Per ottenere il tuo sconto, basta mostrare la grafica presente qui sotto al momento dell’acquisto.

Villa Arangea non è solo un bar: è un luogo dove la passione per la pasticceria artigianale si traduce in dolci che raccontano storie di qualità, tradizione e amore per il buon cibo. Ogni cornetto, brioche o gelato è un’opera unica, pensata per ogni momento della giornata.

Non perdere l’occasione di assaporare la bontà artigianale di Villa Arangea. La colazione perfetta ti aspetta!