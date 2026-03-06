Reggio, Twins il ristorante dalla doppia anima: in arrivo la novità del sushi di carne

Bistrot, fine dining e una cucina che unisce territorio e creatività. Scopri i piatti

Ci sono storie che partono da lontano e, prima o poi, trovano la strada per tornare a casa.

Quella di Domenico Calarco è una di queste. Dopo anni di lavoro e formazione all’estero, tra locali gestiti, studio e sacrificio, lo chef e imprenditore reggino ha scelto di rientrare nella sua città con un’idea precisa: portare a Reggio Calabria un ristorante diverso, capace di unire esperienza internazionale e radici del territorio.

Così è nato Twins Restaurant, il locale di via Tommaso Campanella 61, ex Etto, da qualche mese a questa parte ha una nuova gestione ed una nuova identità, anzi due.

Non solo un ristorante, ma un progetto costruito intorno a un’idea semplice: creare un luogo dove la cucina di qualità possa essere vissuta in modi diversi, dalla pausa pranzo all’esperienza gastronomica più ricercata.

Due anime, un unico progetto

Il nome Twins racconta già molto del locale.

Il progetto si sviluppa infatti su due ambienti distinti, pensati per due modi diversi di vivere la cucina.

Da una parte il bistrot, uno spazio più informale dove è possibile pranzare o cenare con una carta più snella ma sempre attenta alla qualità. Una proposta pensata per chi cerca piatti curati, veloci e accessibili, senza rinunciare al gusto.

Dall’altra il ristorante fine dining, una sala elegante e curata nei dettagli, dove l’esperienza gastronomica diventa più ricercata e ogni piatto racconta una storia.

Due anime, appunto. Due modi di stare a tavola, ma un’unica filosofia: valorizzare il territorio con uno sguardo contemporaneo.

La cucina: territorio, tecnica e creatività

La proposta culinaria nasce proprio dall’incontro tra esperienza internazionale e materie prime calabresi.

Tra i piatti simbolo del menu spiccano gli agnolotti di vitello con uvetta e fondo di manzo, accompagnati da una mousse di mozzarella vaccina dell’Aspromonte del caseificio Barillà, un piatto che unisce intensità e delicatezza.

Altro protagonista è lo spaghettone fresco del pastificio Francesco Pio di San Roberto con vongole veraci e bergamotto di Calabria, dove il profumo dell’agrume simbolo del territorio incontra il mare.

La cucina di Twins si muove proprio su questa linea: prodotti locali, tecnica, equilibrio tra tradizione mediterranea e ricerca.

Aperitivo gourmet e pranzo mediterraneo

Il ristorante guarda anche ad un pubblico dinamico.

Ogni sera dalle 18:30 alle 20:30 spazio all’aperitivo gourmet, con una proposta che include tartare, carpacci, crudi e cotti di carne e pesce, pensati per chi vuole iniziare la serata con qualcosa di diverso dal classico aperitivo.

A pranzo, invece, la formula cambia: nel bistrot si può scegliere sia alla carta che con piatti della tradizione mediterranea, proposte veloci ma curate, pensate per una pausa pranzo di qualità e con il giusto prezzo.

La novità: arriva il sushi di carne

Il progetto Twins continua a evolversi.

Dal 16 marzo il ristorante introdurrà una novità destinata a incuriosire gli appassionati di cucina: il sushi di carne, proposto sia crudo che cotto, una reinterpretazione originale che unisce tecnica giapponese e cultura della carne, in un abbraccio tra Oriente e Occidente, che vedrà tra gli ingredienti anche sapori della nostra terra come la ‘nduja, salsiccia e pomodori secchi.

Un’altra idea che racconta bene la filosofia del locale: sperimentare senza perdere il legame con la materia prima.

Un ritorno che guarda al futuro

Il Twins Restaurant nasce quindi da una scelta precisa: tornare a casa e investire nella propria terra.

Un ristorante che non è solo un posto dove mangiare, ma un racconto fatto di viaggio, ritorno e nuove idee.

E oggi quel racconto continua a scriversi, ogni giorno, tra i tavoli del Twins Restaurant.

Maggiori informazioni

Twins Restaurant si trova in Via Tommaso Campanella 61, Reggio Calabria

Per riservare il tuo tavolo chiama il 3931409937.

Per scoprire tutte le novità e rimanere sempre aggiornato, segui la pagina Instagram.