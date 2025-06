Anche a Reggio l’estate è ‘animal friendly’: ecco dove andare in spiaggia con i nostri amici a quattro zampe

Quando arriva l’estate, per chi ha un cane o un gatto c’è sempre la stessa domanda: dove lo porto? Lasciarlo a casa non è mai la scelta giusta. Gli animali fanno parte della famiglia e anche loro meritano di godersi le vacanze. La buona notizia è che, anche a Reggio Calabria, si può andare al mare in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Con un po’ di attenzione e il rispetto delle regole, la spiaggia può diventare un luogo di relax e divertimento per tutti.

Spiagge libere “animal friendly”: Catona e Pellaro aprono le porte a cani e gatti

L’Ordinanza balneare 2025 del Comune di Reggio Calabria individua due aree dedicate alla balneazione con animali d’affezione:

Catona (Af.01) : sulla spiaggia nord, una zona ben delimitata dove i cani possono anche fare il bagno in mare;

: sulla spiaggia nord, una zona ben delimitata dove i cani possono anche fare il bagno in mare; Pellaro (Af.02): sulla costa sud, ideale per chi vive o villeggia in quella zona.

Per accedere a queste spiagge servono poche semplici accortezze:

I cani (e anche i gatti, se vogliono provare l’esperienza!) devono essere registrati all’anagrafe e avere collare con targhetta ;

e avere ; È obbligatorio portare con sé il libretto sanitario con le vaccinazioni aggiornate;

con le vaccinazioni aggiornate; Gli animali vanno tenuti al guinzaglio, con la museruola a disposizione, e i padroni devono sempre raccogliere le deiezioni.

Sotto la responsabilità del proprietario, è possibile anche farli entrare in acqua per una nuotata rigenerante. Un’occasione unica per rafforzare il legame con i propri animali e farli divertire in sicurezza.

Anche nei lidi privati c’è spazio per gli animali: ecco come

Non solo spiagge libere. L’ordinanza 2025 prevede che anche gli stabilimenti balneari privati possano accogliere animali, se rispettano alcune condizioni:

Cartelli visibili all’ingresso per informare sulla presenza di una zona pet-friendly;

all’ingresso per informare sulla presenza di una zona pet-friendly; Spazi dedicati , ben organizzati e ombreggiati, per il comfort degli animali;

, ben organizzati e ombreggiati, per il comfort degli animali; Pulizia dell’area garantita dai gestori.

Chi porta il proprio animale in uno stabilimento che lo consente, deve comunque:

Mostrare il libretto sanitario dell’animale,

dell’animale, Usare sempre il guinzaglio , e avere con sé la museruola ,

, e avere con sé la , Pulire subito in caso di bisogni.

Ogni lido può scegliere se accogliere o meno gli animali, ma chi lo fa deve seguire queste regole.

Un’estate insieme, senza rinunce

La possibilità di portare in spiaggia il proprio cane non è solo un gesto di civiltà: è un modo per rendere le vacanze più belle, senza sensi di colpa e senza separazioni. Reggio Calabria, con le sue coste ampie e i suoi panorami spettacolari, si conferma città accogliente anche per gli animali.

Basta poco: un guinzaglio, un po’ d’acqua fresca, una manciata di rispetto. E il gioco è fatto. L’estate può iniziare, insieme.