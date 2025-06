Reggio, ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Gallico e Catona

Il Comune di Reggio Calabria ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa antistante i lungomari di Gallico e Catona, a partire dalle ore 5:00 di lunedì 23 giugno 2025 fino alle ore 23:00 di giovedì 26 giugno 2025, salvo eventuali proroghe.

Considerato difatti che, in concomitanza con il detto intervento e con la disattivazione degli impianti afferenti al depuratore in argomento, si rende opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, interdire la balneazione nel tratto di costa interessato, prospiciente i lungomari di Gallico e di Catona, per tutta la durata dell’intervento e comunque sino alla fine delle attività ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto.

Considerato inoltre, che occorre dare giusta e doverosa informazione ai cittadini mediante i più ampi canali di informazione, attesa, inoltre, l’impossibilità di delimitare in tempi così brevi le aree interessate;

Ordina

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono richiamati, nelle acque antistanti il lungomare di Catona ed il lungomare di Gallico da lunedì 23 giugno 2025, a partire dalle ore 5:00, fino alle ore 23 di giovedì 26 giugno 2025 e comunque sino al completamento dell’intervento descritto in premessa ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto di depurazione.