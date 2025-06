Calabria, Campana (Avs): ‘Spiagge stuprate dalle ruspe, uno spettacolo indegno’

È quanto dichiara Giuseppe Campana, coordinatore regionale di Europa Verde/Avs.

“L’utilizzo di cingolati, ruspe, trattori, per la pulizia degli arenili rappresentano una minaccia per l’ecosistema, comunque, tutelato dalle normative europee. È ormai tempo che tutti comprendano che la sabbia è “casa” per molte specie animali, anche protette. Come la tartaruga marina Caretta Caretta, come il Fratino, il Corriere piccolo che trovano rifugio sulle nostre coste, dove vengono a nidificare. Insieme alla fauna, però, le spiagge calabresi ospitano un’incredibile varietà vegetale, una flora unica nel suo genere come i rari gigli di mare, che alimenta la vita delle dune. Il passaggio di mezzi pesanti distrugge la biodiversità e lo spianamento innesca e favorisce l’erosione costiera . A ciò si aggiungano i danni creati da chi si diverte a solcare le nostre spiagge coi fuoristrada: si annulla la vita di flora e fauna per divertimento, un abominio. Ecco perché – sottolinea Campana – serve quella presa di coscienza da parte di tutti, un atto di responsabilità nel rispettare ecosistema e normative”.

“La pulizia delle spiagge è un servizio che deve essere effettuato manualmente ed in questa direzione il senso civico delle popolazioni è fondamentale. Basterebbe, infatti, poco per tenere puliti gli arenili, così come i comuni dovrebbero iniziare a recepire le politiche plastic free, specialmente quando si tratta di plastica monouso. Insomma – conclude Giuseppe Campana – quelle scene a cui assistiamo quotidianamente, non sono più tollerabili. Per questo ci auguriamo che la politica che governa la Calabria si sforzi a sensibilizzare comuni, organi preposti, imprenditoria, si sforzi a diffondere la cultura dell’ambiente che si approccia alle coste per salvaguardare l’ecosistema, quindi una “casa” per tante specie animali, e non un “biliardo” su cui andare esclusivamente a divertirsi senza alcun tipo di rispetto per l’ambiente”.