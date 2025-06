Reggio, il gruppo R.E.D.: ‘Interventi concreti in soli due mesi per decoro e pulizia in città’

Queste le dichiarazioni in una nota dei consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D., che proseguono:

“In soli due mesi dal nostro ingresso nella giunta comunale guidata da Giuseppe Falcomatà abbiamo trasformato le nostre idee in azione politica, in fatti concreti, in interventi necessari per l’intera cittadinanza ed in vista di una stagione estiva che ci deve vedere protagonisti per ordine, decoro e pulizia anche in ragione di un turismo in crescita. Insieme all’assessore all’Ambiente Filippo Burrone e su impulso dello stesso si è inteso intervenire su tutta una serie di questioni da tempo sentite dalla cittadinanza e che proiettano la nostra città ad una normalità necessaria in via della stagione estiva. Insieme al nostro impegno riaprono ufficialmente i servizi igienici situati presso l’Arena dello Stretto, una delle aree più frequentate e suggestive della città, si interviene sugli sfalci stradali e sulle isole ecologiche intervenendo anche su zone critiche della città dove è necessario l’aiuto di tutti come il Ponte Sant’Anna o via Placido Gerace”.