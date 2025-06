Reggio, sradicati alcuni pini sul Lungomare: al loro posto nuovi alberi più sicuri

Alcuni pini sono stati sradicati sul tratto finale del Lungomare Falcomatà, a Reggio Calabria. Gli alberi si trovavano nell’area di cantiere dove sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi che separano il lungomare dal Corso Matteotti.

Leggi anche

La decisione è stata presa in seguito a verifiche tecniche che hanno evidenziato la pericolosità dei pini, ormai inclinati e indeboliti dal vento. Lo sradicamento messo in atto dal Comune, secondo quanto raccolto, è avvenuto in accordo con la Soprintendenza.

Il progetto prevede comunque il mantenimento dell’area a verde. Al posto dei pini verranno piantate nuove essenze arboree, più adatte al contesto urbano e meno esposte al rischio di crolli. Le nuove piante saranno inoltre protette da steccati frangivento, per garantire una maggiore stabilità e sicurezza nel tempo.

L’intervento si inserisce nel piano di riqualificazione dell’intero tratto, che punta a migliorare accessibilità e decoro della passeggiata reggina senza rinunciare alla presenza del verde.