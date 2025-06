Lavori sul Lungomare di Reggio, Falcomatà: ‘Un pezzo storico della città torna a vivere’ – VIDEO

Prosegue la riqualificazione di via Marina Alta. Il sindaco: "Lavori rallentati, ma necessari per rendere quest’area coerente con l’identità della città".

Prima di rientrare a casa, al termine di una lunga giornata, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto compiere un sopralluogo serale sul cantiere di corso Matteotti, noto anche come via Marina Alta. L’obiettivo: verificare l’andamento dei lavori e chiarire ai cittadini le motivazioni dietro i rallentamenti che hanno segnato l’intervento.

«Il ritardo – ha spiegato Falcomatà – è legato a una scelta precisa: abbiamo chiesto una modifica importante alla pavimentazione. Non volevamo utilizzare le solite cementine, ma la pietra reggina di Lazzaro, la stessa che stiamo usando per piazze e marciapiedi riqualificati. Una scelta identitaria, un marchio di fabbrica per tutte le nuove opere pubbliche in città».

Nel corso dell’intervento, il sindaco ha anche mostrato le nuove prove di illuminazione: «Non si tratta solo di una ristrutturazione. Prima qui non c’era nulla. Ora ci sono nuovi accessi, nuovi camminamenti e un sistema di luci orientabili che non solo valorizza il paesaggio, ma migliora anche la sicurezza urbana. Una città più illuminata è una città più sicura».

Tra le novità, anche la semina di un nuovo manto erboso con impianto d’irrigazione rinnovato, realizzato con l’idea di rendere l’area più curata e fruibile, anche grazie al progetto “Adotta il verde”: «Ringrazio le associazioni e le aziende che adottano pezzi di città. Questo spazio verrà mantenuto con cura, anche attraverso il contributo civico».

Importanti anche gli interventi per l’accessibilità. Sono stati creati nuovi passaggi dolci che collegano la parte bassa a quella alta del lungomare, senza ostacolare le alberature esistenti. Un marciapiede accessibile a carrozzine e passeggini è ora realtà, affiancato al ripristino di muretti storici e al recupero di alcuni parcheggi.

«Questo intervento – ha aggiunto Falcomatà – serve a ricucire una frattura tra il lungomare e la città. È un progetto che valorizza un pezzo storico, un accesso coerente alla bellezza dei nostri luoghi. Ogni passo in avanti è una restituzione di dignità e funzione agli spazi urbani».

Il progetto, che si estende fino al giardino botanico e che sarà completato con il collegamento a Piazza Indipendenza e Piazza De Nava, segna un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione urbana di Reggio Calabria.

«Siamo soddisfatti, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare. Il lavoro continua, ma intanto questa parte di città torna a vivere», ha concluso il sindaco, lasciando il cantiere con l’augurio di una buona serata ai cittadini.