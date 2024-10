Nuovo DPCM, Nucera: ‘Calabria zona rossa? Scelta folle. Azione penale contro il Governo’

Le misure inserite all’interno del nuovo DPCM vedono diventare la Calabria ‘zona rossa’. Ne conseguiranno restrizioni e ulteriori chiusure di attività. Giuseppe Nucera, Presidente del movimento ‘La Calabria che vogliamo’, non ci sta e contesta le misure stringenti che rischiano di disastrare ulteriormente una regione già in grande difficoltà.

“La Calabria si trova ad un passo dal baratro per colpa di una politica incapace. Gli amministratori locali e nazionali con la loro insipienza stanno distruggendo una regione. Per fortuna la nostra regione sin da marzo si è sempre contraddistinta per essere una delle meno colpite dal Covid-19, la possibile chiusura arriva non per una reale emergenza ma perchè non si è fatto nulla per aumentare i posti di terapia intensiva negli ultimi mesi. Anni di commissariamento non sono serviti a nulla se non a peggiorare la situazione di una sanità già a pezzi. Questo rischia di essere il colpo di grazia per l’economia della nostra regione.”