“Drogaluna”: Giorgio firma l’ultima esplosione musicale dell’estate 2025

È uscita oggi “Drogaluna”, la nuova canzone di Giorgio, un brano che non rincorre le logiche da radio ma che si candida a diventare la hit di chiusura dell’estate.

Una canzone che racconta un amore impossibile

Un’esplosione finale, l’ultima scintilla capace di accendere i tramonti di agosto e accompagnare le notti calde di chi non vuole smettere di vivere intensamente.

Il testo, intriso di immagini evocative e di un linguaggio diretto, racconta un amore impossibile: una passione che travolge e che resta sospesa, tra desiderio e nostalgia. Giorgio ha coniato il termine “Drogaluna” come metafora potente: “droga” perché crea dipendenza, “luna” perché resta irraggiungibile. Un concetto nuovo, immediato, che già risuona come marchio distintivo della sua poetica.

La canzone, con il suo intreccio di romanticismo e leggerezza, riesce a fotografare perfettamente l’energia di un’estate vissuta senza rimpianti, tra errori, attese, messaggi non letti e notti indimenticabili.

Non si tratta di un brano costruito per scalare le classifiche, ma di una storia in musica che appartiene a chiunque abbia amato davvero, e che si imprime nella memoria con il suo ritornello magnetico.

Il videoclip ufficiale sarà pubblicato domani, domenica 24 agosto alle ore 14, e promette di amplificare ulteriormente l’impatto di questo progetto.

Giorgio e un percorso in crescita

Intanto, il percorso artistico di Giorgio non si ferma: la sua musica e i suoi progetti stanno trovando spazio anche a Milano, grazie al supporto di un’agenzia di comunicazione che ha colto la forza e l’originalità del suo linguaggio musicale.

Con “Drogaluna”, Giorgio, nato e cresciuto a Reggio Calabria, firma uno dei progetti più importanti mai partoriti dalla scena locale, proiettandosi verso un pubblico sempre più ampio. Una traccia che si annuncia come il “botto finale” dell’estate 2025, e che potrebbe restare come colonna sonora indelebile di questa stagione.