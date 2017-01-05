Il ds Enzo Rago: sabato solo per i tre punti

Il prossimo Sabato 7 Gennaio – a meno di una probabile iniziativa di rinvio della ripresa dei campionati che potrebbe assumere il CR Calabria a causa dell’ondata di maltempo prevista su tutta la Regione – inizierà ufficialmente il nuovo anno della Rossanese.

I bizantini saranno attesi dal big match contro il Mirto, gara che potrebbe risultare fondamentale per il futuro dell’intero girone A della Prima Categoria calabrese. La prima dichiarazione del 2017 in casa rossoblu è affidata al direttore sportivo Enzo Rago: “Prima di tutto ci tengo ad augurare un sereno e prospero nuovo anno a tutti i nostri tesserati e tifosi. L’incontro di sabato – continua il dirigente ionico – è un crocevia importante per il nostro cammino. Ci troveremo di fronte una squadra forte e uscita rafforzata dall’ultima finestra di mercato. Noi, però, dobbiamo dimostrare di essere la Rossanese e, giocando in casa, dobbiamo assolutamente vincere“.

Sulla condizione della truppa Enzo Rago non ha alcun dubbio: “Il gruppo è sempre più compatto. In queste settimane – sottolinea il direttore sportivo – non abbiamo smesso di allenarci e ho i visto i ragazzi pimpanti e vogliosi di iniziare nel migliore dei modi il 2017. Malgrado qualche assenza, come quelle di Brillante e di Curbello, siamo in una condizione di forma più che invidiabile“.