L’ex Ds della Reggina Gabriele Martino e le sue bordate all’attuale società

Nel corso del suo intervento alla trasmissione “Pianeta Dilettanti“, l’ex Ds della Reggina Gabriele Martino ha detto tante cose riportate in altra pagina del nostro giornale. Nel momento in cui si è dovuto parlare di obiettivi e società, come spesso accaduto anche in passato, non le ha mandate a dire ed è andato giù pesante:

“Chiamato per dare una mano? Non c’è mai stata una chiamata. E se ci fosse stata, avremmo saputo come e cosa rispondere“. Prosegue esprimendo il suo pensiero sull’attuale società: “Le centinaia di migliaia di tifosi della Reggina, sparsi in tutto il mondo, avrebbero meritato di meglio. Poi il passaggio sull’obiettivo: “Torrisi ci crede? Fa bene a crederci. Secondo me ce la può fare… Per arrivare a fare per il quarto anno consecutivo il campionato dilettanti. E poi ancora: “I giocatori che sono andati via, lo hanno fatto per incompatibilità con la società, non credo per il nuovo progetto tecnico. Questo club negli anni, ci ha abituato a fare due campagne acquisti nella stessa stagione”.