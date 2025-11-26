L’ex Ds Martino pungente e ironico sulla possibile rimonta della Reggina

Ospite di “Pianeta Dilettanti“, l’ex Ds della Reggina Gabriele Martino va giù pesante rispetto alla possibilità di poter recuperare lo svantaggio accumulato fino al momento dalle squadre che stanno davanti:

“Torrisi ci crede? Fa bene a crederci. Secondo me ce la può fare… Per arrivare a fare per il quarto anno consecutivo il campionato dilettanti. Chi è veramente maestro di questi campionati e che conosce bene tutte le dinamiche e mi riferisco ad Antonio Mazzei (Ds Savoia) e non è l’unico, lui rappresenta l’innovazione, a Palermo c’è l’esperienza (Perinetti), dice che recuperare dieci punti in quelle che sono le partite che rimangono a squadre veramente forti per questa categoria, sia difficile e io non faccio altro che attenermi alle loro profezie.

Se mi aspettavo una chiamata da questa società anche per una consulenza gratuita? Lasciamo stare quello che mi sarei aspettato io. Non c’è mai stato questo discorso e comunque se ci fosse stato avrei saputo che rispondere e come. Piuttosto i tantissimi reggini sparsi in tutto il mondo e che tifano veramente Reggina, avrebbero meritato di meglio”