Il Ds Meli: la bordata al Girone I e le favorite per la vittoria finale

Il Ds Meli, ultima esperienza alla Vibonese, fa il punto sulla serie D su notiziariocalcio.com, parla di tutto e si sofferma anche sulla qualità del girone I che lui conosce bene. Di seguito anche il passaggio sulle favorite per la vittoria finale: “Non me ne voglia nessuno ma il livello è veramente scadente perché tale è il livello degli allenatori. Trent’anni fa l’allenatore era un gestore ma c’erano giocatori con gli attributi in campo. Oggi, il calciatore vuole il “maestro”, l’allenatore bravo. Capace nella gestione, nell’adattarsi all’avversario, nel saper cambiare modulo, nel motivare i giocatori. Io penso che ci sia oggi un livello scadente come non mai. Ho assistito a delle partite dove non si sono fatti tre passaggi di fila”, lo schema era sempre portiere, difensore centrale, braccetto e lancio lungo di cinquanta metri. E purtroppo, spiace dirlo, quasi tutte le gare che ho visto hanno avuto questo copione“.

Gli allenatori apprezzati

“Raimondo Catalano del Savoia, Raffaele Esposito della Vibonese e Massimo Agovino da poco arrivato alla Gelbison“.

Le favorite

“Molto dipende dalle società, dalla loro intenzione. Ci avviciniamo al calciomercato invernale e questo inciderà tanto su quello che sarà il girone di ritorno che è notoriamente un altro campionato. La classifica è cortissima. La Reggina, ad esempio, che sembrava tagliata fuori da tutto, domenica se dovesse battere l’Igea Virtus si porterebbe a quattro punti dall’attuale capolista.

La prima società che capisce che le manca qualcosa e riesce ad intervenire, sia a livello di panchina che a livello di organico, anche con poco, secondo me può svoltare e vincere il campionato. È il momento di capire chi ci vuole provare davvero e se è pronto anche al dopo: a fare il salto sia a livello economico che organizzativo, perché poi la Lega Pro è davvero un altro campionato. Se devo dire chi lo può vincere direi Nissa, Reggina, Gelbison, Savoia, Vibonese ed Igea Virtus. Tutte queste per me lo possono vincere, chi lo vuole vincere è una domanda da fare tra un paio di mesi”.