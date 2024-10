Nuovo intervento del Ds Pellegrino: “Presto novità sul tecnico. Calciatori? Possiamo prendere i migliori’

Doppio intervento quello del Ds de La Fenice Amaranto Maurizio Pellegrino nella giornata di ieri. Gli argomenti trattati sono stati abbondantemente già riportati. Nel corso della trasmissione “Fuorigioco“, ha dato qualche dettaglio in più rispetto per esempio sulla scelta dell’allenatore: “La scelta sul nuovo allenatore avverrà tra martedi e mercoledi, il tempo stringe, c’è da fare ripartire una macchina totalmente azzerata. Per questo serve un allenatore che riesca a dare una impronta immediata e di giocatori con determinate caratteristiche. Nessun rifiuto da parte di qualcuno, mai fatte proposte economiche tali da ricevere rifiuti, qualche tecnico contattato ha valutato e pensato di poter accettare o no. Sui calciatori ci stiamo muovendo con discrezione cercando di fare al meglio tutto quello che è possibile fare. Prima di contattare allenatore o calciatori bisognava avere la certezza di essere iscritti ed avere un progetto solido e serio. Chi viene a giocare a Reggio deve sapere e capire quale maglia indossa, la cultura di questa città, per questo non possiamo sbagliare.

Nino Barillà è un ragazzo molto serio, ma ce ne vuole a dire che farà parte della prossima Reggina. Sul piano organizzativo abbiamo veramente bisogno di tutti, lo chiedo con il cuore in mano, si accettano le critiche ma dateci fiducia. C’è stata una visita S. Agata, non tutti possono vantarsi di avere un centro sportivo così, serve con un progetto a lungo termine, serve programmazione. Oggi il mio compito è quello di costruire una squadra competitiva a prescindere dal budget e devo dire che la disponibilità economica mi consente di prendere i migliori, dobbiamo pensare al massimo obiettivo senza perdere di vista i problemi e tutte le criticità esistenti. Il mercato dei professionisti è chiuso e qualche giocatore contattato prima, in attesa dell’iscrizione si è accasato altrove.

Ho detto a Massimo Taibi che per quello che mi riguarda le porte sono sempre aperte, ci sarà sempre disponibilità, senza dimenticare però che la sua è una carriera diversa, essendo un professionista con esperienze in categorie più importanti. Sulla denominazione, fossi un ultrà anche io sarei contrario, ma tutto nasce dall’urgenza di costruire subito e con l’imposizione di non poter utilizzare il nome Reggio, Reggio Calabria e Reggina, ma abbiamo già chiesto ai nostri legali di poterlo modificare già dalla prossima settimana”.