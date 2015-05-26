Due giornate dedicate alla tutela e valorizzazione della biodiversità agroalimentare

calabrese, con la presenza del Professore Salvatore Ceccarelli, uno dei più importanti

genetisti a livello mondiale, si terranno il 28 e 29 maggio, rispettivamente nell’Aula Magna

dell’Università della Calabria di Cosenza e presso il Centro visite del Parco Nazionale della

Sila in località Cupone. Gli incontri organizzati nell’ambito del progetto “Il Giardino delle

Esperidi – Salvaguardia della biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte”,

gestito e coordinato da AIAB Calabria, ARSAC, FIRAB e il Dipartimento di Agraria

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Gli obiettivi del programma Il Giardino delle Esperidi, (misura 214 – az. 6 del PSR Calabria

2007/2013) sono quelli di contribuire al recupero e alla tutela della biodiversità del

territorio rurale ai fini della valorizzazione di varietà di piante a rischio di estinzione che

oggi potremmo definire i tesori della Calabria, contributo che non può prescindere dal

sistema agricolo biologico, garante del rispetto della biodiversità, di cui i Parchi Nazionali e

Regionali calabresi sono da considerare contenitori privilegiati.

Le due giornate si inseriscono in un ricco programma formativo previsto nel progetto sul

sostegno dell’economia agricola e modelli di conservazione e riproduzione di ecotipi

con metodi di agricoltura biologica, programma che ha visto il suo inizio il 25 maggio e si

concluderà il 26 giugno.