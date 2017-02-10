Due nuovi tecnici alla guida della Saint Michel

Dopo la prima stagione calcistica e a pochi mesi dall’inizio della seconda, l’ASD Saint Michel, dal mese di dicembre 2016, ha rinnovato il suo volto.

Il rinnovamento della squadra

Dalla dirigenza ai calciatori, diversi sono stati i cambiamenti apportati. Nuove persone a vario titolo offrono il loro contributo, avendo scelto di sposare il nobile progetto di questa squadra che, guidata dal Presidente don Gaudioso Mercuri, si propone, lo ricordiamo, come fine anzitutto quello di evangelizzare ed educare i giovani al senso di legalità e al rispetto delle regole, nonché di combattere particolarmente la blasfemia in campo.

Un nuovo staff tecnico quello della Saint Michel, che preparerà i suoi calciatori da un punto di vista atletico. Il Medico sociale e responsabile dello staff medico della squadra è il dottor Vincenzo Zirino.

Tanti nuovi acquisti anche tra i calciatori. Nuovi ragazzi fanno oggi parte della squadra, animati dalla voglia di testimoniare e giocare un calcio sano e pulito, e desiderosi di crescere insieme come squadra sentendosi parte di un gruppo unito.

Una svolta decisiva è certamente segnata dalla presenza del nuovo tecnico della Saint Michel, Salvatore D’Agostino.

Il nuovo allenatore Salvatore D’Agostino

I calciatori hanno accolto con grande gioia il nuovo Mister che è da subito divenuto per ciascuno di loro un punto di riferimento, una guida stabile e sicura. Un acquisto di grande valore, quindi, per la squadra gioiese quello di D’Agostino, di pluriennale esperienza nel mondo calcistico locale, preparato e competente, che accompagna e segue i ragazzi della Saint Michel nei loro allenamenti settimanali e durante le partite, e dà loro precise indicazioni tecniche dopo un errore, utilizzando uno stile autorevole. D’Agostino, credendo molto nel progetto della squadra, soprattutto incoraggia i ragazzi e li motiva, rinforzando i loro comportamenti positivi all’interno di un clima di accoglienza e serenità. Insieme a lui, un altro allenatore d’esperienza, già in D con la Gioiese, Mario Dal Torrione. Due allenatori capaci di miscelare qualità tecniche, tattiche, educative e comunicative fondamentali per un buon allenatore che, avendo cura di mantenere unita la propria squadra, saprà raggiungere la meta prefissata.

La Saint Michel prosegue il suo cammino e, rinnovata, testimonia un calcio quale sport che è sano agonismo e amicizia, che vuole favorire l’integrazione e che vuole eliminare le rivalità da stadio… un calcio che unisce e non divide!

Il Presidente Don Gaudioso ha espresso un vivo compiacimento per la nuova figura del Mister, per il quale l’ambiente calcistico nutre stima e considerazione, in quanto persona ricca di doti umane e professionali. Don Gaudioso auspica, quindi, un percorso sereno, costruttivo e vincente.