Due primi premi per gli studenti del Liceo Musicale, guidati dal Maestro Luca Colantonio.

Al III Concorso Nazionale di Musica “Gustav Mahler” che si è tenuto a Trebisacce (CS), dal 26 al 29 aprile, Salvatore Condello e Martina Farcomeni, entrambi fisarmonicisti, si sono classificati entrambi al primo posto, rispettivamente con la votazione di con 99/100 e 98/100.

Un successo meritato per i giovani allievi del “Rechichi” che hanno avuto modo di dar prova del talento artistico maturato nelle aule della sede di Cinquefrondi.

Questo venerdì, invece, torna l’appuntamento con la stagione concertistica del Liceo, nei consueti spazi del Salone delle Feste del Comune di Polistena.

Alle 18 l'”Ensemble di Clarinetti” a cura del professore Bruno Gallo si esibirà con musiche di Grundman, Piovani, Klezmer, Poulanc e Mangani.

Il concerto sarà aperto da Milena Arcudi, Giuseppe Plateroti e Flavio Logiudice, della classe di pianoforte della professoressa Mariagrazia Foti.

All’evento è prevista la partecipazione straordinaria di Tatiana Belekanic, al pianoforte, e Michele Giovinazzo al clarinetto.

«Un altro apprezzamento per i giovani dell’indirizzo musicale conferma il ruolo strategico del Liceo per i giovani della provincia di Reggio Calabria» – commenta il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito in riferimento ai premi della competizione cosentina. «Anche la stagione concertistica, giunta al suo penultimo appuntamento – aggiunge – è segnale importante di un istituto che vuole uscire dalle aule scolastiche e far conoscere ai cittadini tutti le straordinarie capacità artistiche dei nostri allievi».