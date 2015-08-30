E’ Bina Forciniti la Miss Calabria 2015 che rappresenterà la regione alle prefinali a Jesolo
Venti anni, studentessa di Scienze motorie a Urbino, Bina Forciniti vince la finale regionale di Pizzo e vola alle prefinali nazionali di Jesolo
30 Agosto 2015 - 12:48 | di Redazione
E’ Bina Forciniti, 20 anni, di Mirto (Cosenza), Miss Calabria 2015. L’incoronazione è avvenuta a Pizzo nella finalissima regionale. Bina, studentessa in Scienze motorie all’università di Urbino, rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Jesolo.
“Sto vivendo tutto – ha detto – con naturalezza ma credo che quando verrà il momento clou l’emozione si farà sentire”.
Progetti per il futuro? “Prendere il meglio di questa avventura e poi conseguire la laurea”.
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