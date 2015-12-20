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E’ una Vis inarrestabile. Basket Villa piegato 79-58

La Vis Reggio Calabria batte il Basket Villa 79-58 e chiude il 2015 imbattuta in vetta alla classifica con l'undicesima vittoria consecutiva

20 Dicembre 2015 - 09:10 | di Redazione

La palla a due fra Spencer e Barreca nella gara Basket Villa-Vis Reggio Calabria

Pur disputando una gara al di sotto dei propri standard abituali, la Vis Reggio Calabria incamera l’undicesima vittoria consecutiva e chiude il 2015 imbattuta in vetta alla classifica. Il Basket Villa ci ha provato, soprattutto nei primi dieci minuti, a mettere in difficoltà i primi della classe, ma si è dovuto ben presto arrendere all’evidente superiorità dei bianco/amaranto, trascinati dal trio Stracuzzi/Warwick/Spencer (51 punti totali per le principali bocche da fuoco reggine).

Il Basket Villa parte forte

I padroni di casa partono fortissimo e con Barreca, Vinci e un gioco da tre punti di Meduri si portano in un amen sul 7-0. Due tiri liberi di Warwick impattano la gara al 7mo (14-14) e il primo quarto termina 18-17 per i villesi.

Nel secondo periodo sale in cattedra Spencer con le sue devastanti schiacciate, ben coadiuvato da un ispiratissimo Stracuzzi (20 punti a referto per il capitano della Vis, top scorer del match insieme a Meduri). Tre triple consecutive di Lobasso, Franzò e Costantino a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo scavano un break di 13 punti (43-30) che, di fatto, decide la gara. I reggini insistono e non danno tregua ai locali in attacco. Cinque punti in fila di Warwick e una bomba di Costantino dall’angolo fanno volare la Vis a +20 (55-35). Un indomabile Meduri prova a riportare Villa a contatto, ma ormai i buoi sono scappati dalla stalla e la Vis inanella l’ennesima vittoria e si gode le festività natalizie da capolista imbattuta.

Tabellino, risultati e classifica

Questo il tabellino della gara:

Basket Villa – Vis Reggio Calabria 58-79

(18-17, 28-37, 46-62)

Basket Villa: Meduri 20, Vinci 15, Costabile 8, Pitasi, Barreca 13, Versace, Abruzzini, Laganà, Rappocciolo, Ventra 2, Cotroneo, Cernescu.

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 20, Warwick 19, Lobasso 6, Spencer 12, Franzò 7, Costantino 8, Cedro 2, Gerardis 2, Bonaccorso, De Stefano 3. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Viglianisi di Villa San Giovanni e Cozzoli di Lamezia.

Risultati dodicesima giornata: Catanzaro-Pollino 76-68, Crotone-Val Gallico 66-73, Nuova Jolly-Botteghelle 77-79, Villa-Vis 58-79, Siderno-Rende oggi (riposa Lamezia).

Classifica: Vis 22, Val Gallico 20, Botteghelle 18, Catanzaro 12, Lamezia* 8, Nuova Jolly 8, Villa 6, Rende 6, Pollino 6, Crotone 6, Siderno 4.

Prossimo turno (5/6 gennaio): Rende-Catanzaro, Vis-Crotone, Pollino-Nuova Jolly, Val Gallico-Siderno, Lamezia-Villa (riposa Botteghelle).

*Siderno e Lamezia una partita da recuperare

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