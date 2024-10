Easyjet, Falcomatà: ‘Ennesimo scivolone razzista, bisogna conoscere prima di giudicare’

Anche il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto sulla vicenda Easyjet. La compagnia low-cost è stata “presa di mira” dai calabresi dopo la pessima descrizione dedicata alla regione.

Il primo cittadino di Reggio Calabria, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha scritto:

“Easyjet promuove la Calabria raccontandola come terra di mafia e terremoti, elementi che ne farebbero una regione priva di turisti e per questo da visitare e da godere per la sua “dolce vita”.

Un po’ come dire: “Se ami il brivido non puoi non andare a Londra, luogo ospitale che nella notte regala l’adrenalina di Whitechapel, quartiere celebre per le scorribande di Jack Lo Squartatore”. Oppure: “Gli appassionati della natura devono vivere l’emozione del Giappone, dove il Pianeta ci ricorda che un sisma o uno tsunami sono esperienze che vanno vissute almeno una volta – e anche ultima – nella vita”.

Insomma, ci sarebbe da ridere se quello di EasyJet non fosse l’ennesimo, brutale, scivolone di stampo razzista nei confronti del nostro territorio.