Eccellenza: bel colpo della Gioiese. Arriva un ex Reggina

Non è partita nel migliore dei modi l’avventura della nuova società della Gioiese dei copresidenti Simona Romeo e Tonino Polimeni, ma era prevedibile dopo i tanti cambiamenti e una squadra che si sta costruendo con il trascorrere dei giorni. A tale proposito l’ultimo colpo in entrata dopo quelli annunciati nei giorni scorsi, vede alla corte di mister Mesiti l’ex Reggina Riccardo Malara, ultima esperienza in D con la maglia del Matera.

Il comunicato

“La A.S.D. Polisportiva Gioiese è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Riccardo Malara, nuovo esterno difensivo della formazione viola.

Nato il 30 marzo 2005, Malara è un terzino di grande prospettiva, proveniente dalla Reggina 1914, società nella quale è cresciuto calcisticamente compiendo l’intero percorso nel settore giovanile amaranto.

Profilo particolarmente interessante, Riccardo ha già maturato esperienza nel calcio dei grandi disputando la Serie D con la maglia della Vibonese, dove ha collezionato 28 presenze tra Campionato e Coppa Italia, distinguendosi per affidabilità, corsa e intelligenza tattica.

Nella stagione 2022/23 Malara è stato uno dei protagonisti della Reggina nel campionato Primavera 2, totalizzando 31 presenze e 3 reti, confermandosi come uno dei prospetti più brillanti del vivaio amaranto.

Dopo l’esperienza di inizio stagione con il Matera, il terzino fa ora ritorno in Calabria abbracciando con entusiasmo il progetto viola. Un colpo importantissimo per la Gioiese, che si assicura le prestazioni di un esterno forte, dinamico e con qualità da categoria superiore, già a disposizione di mister Mesiti.

La società dà il proprio caloroso benvenuto a Riccardo Malara, certa che il suo contributo sarà fondamentale nel percorso di crescita della squadra”.