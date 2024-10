La Calabria continua a brillare tra le eccellenze. Ecco le gelaterie premiate dal Gambero Rosso

Giunta alla terza edizione, la guida “Gelaterie d’italia” di Gambero Rosso raccoglie oltre 400 indirizzi sparsi lungo tutta la penisola, raccontando un comparto, quello del gelato artigianale italiano, che quest’anno ha fatturato oltre 2 miliardi di euro.

I gelatieri nell’ormai prestigiosa pubblicazione vengono considerati come protagonisti in ricerca e qualità, impegnati a scovare le migliori materie prime alla stregua degli altri colleghi del settore della ristorazione.

Gusti originali e gastronomici, varianti vegan o senza glutine, dunque, ma in realtà anche un grande ritorno ai classici, “evoluti” nella competenza di chi li prepara, nella selezione della materia prima e nel processo produttivo.

In questo contesto non poteva mancare la nostra regione presente con diverse eccellenze, con 2 coni gambero rosso:

a Reggio Calabria “ Cesare ” prima gelateria d’Italia nel 2016;

“ ” prima gelateria d’Italia nel 2016; a Lamezia Terme “Casa Mastroianni”;

il Cantagalli a Catanzaro.

Con un cono, ma non meno importanti, elencati Sottozero (RC) Guaco( Kr) Ercole di VV ,Millenium e Marrons Glacés di CZ, Bar del tocco Gerace e Tonino di Tropea.

Quindi grande conferma dell’eccellenza dei nostri artigiani che rafforzano il settore enogastronomico calabrese, proprio in questi giorni A New York Lidia Bastianich ha lanciato viaggi del gusto in Calabria che diventa meta per le crociere di lusso mettendo finalmente in evidenza gli aspetti positivi della nostra regione.