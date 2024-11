Ecco come si fanno le frittelle di “sciurilli”…con la birra!

Di Gianluca Putortì – Le frittelle di fiori di zucca, in calabrese “frittele di sciurilli”, sono una specialità di origine sarda che, man mano, nei secoli si è diffusa in tutta Italia. Le varianti sono rappresentate dai liquidi usati per fare la pastella o dagli ingredienti solidi in aggiunta ai fiori di zucca. Le regioni alpine del nord Italia aggiungono alla pastella pezzettini di speck o di mortadella, nel Lazio esiste la variante con il guanciale. Noi del sud le facciamo semplici, sono un piatto sostanzialmente popolare che, da giugno a settembre, spopola in tutte le famiglie.

La mia ricetta di oggi ha la variante della birra, molto fredda in sostituzione all’acqua, nella composizione della pastella. So che vi sembrerà un’idea strana, ma vi consiglio di provare per credere.

Gli ingredienti di oggi sono: 20 fiori di zucca, 150g di farina, 1 bicchiere di birra fredda, 50g di grana grattugiato o pecorino se amate i sapori più forti, sale, aglio, prezzemolo tritato, olio per friggere q.b.

Per prima cosa setaccio la farina prima di miscelarla con la birra in modo da ottenere un composto abbastanza liscio ed omogeneo, nel caso non lo fosse aggiungo un pochino d’acqua per non abbondare con la birra. A questo punto unisco man mano tutti gli ingredienti, il grana o il pecorino grattugiato, il prezzemolo ben lavato e tritato una presa di sale e pochissimo aglio tritato finemente. Mescolo bene con una semplice frusta da cucina e preparare l’olio per friggere. Pulisco i fiori di zucca, li apro a metà e li sciacquo velocemente sotto l’acqua corrente, li asciugo accuratamente e li taglio a pezzettoni. Prendo i fiori di zucca e li inserisco nella pastella, mescolando dal basso verso l’alto. Mi aiuto con un cucchiaio da cucina prendendo la pastella e facendola cadere dal cucchiaio nell’olio bollente in frittura. A completa doratura da ambi i lati metto ad asciugare le frittelle su abbondante carta assorbente. Le frittele sono pronte e vi consiglio di mangiarle ben calde.

Buon appetito!

