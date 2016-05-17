Come preparare le seppie ripiene al sugo: la ricetta

Le seppie ripiene al sugo, sono una ricetta tipica del Sud Italia. La Puglia è da sempre la regione in cui questa pietanza è servita tutto l’anno assieme alle tipiche orecchiette a creare un delizioso piatto unico. Le ricette per cucinare le seppie sono davvero tantissime e con infinite varianti: in umido, con le verdure, al forno, fritte. Fin dal Medioevo esistono ricette sulla preparazione delle seppie ripiene, spesso erano riempite di frutta secca e candita, ma anche di verdure e radici.

Per la pulizia delle seppie vi consiglio di utilizzare dei guanti in lattice al fine di non macchiarvi le mani con l’inchiostro presente nella sacca situata fra le branchie.

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Ingredienti per 5 persone

5 seppie medie e fresche,

300 gr. pangrattato,

150 gr. di grana padano o pecorino dolce,

1 spicchio di aglio tritato finemente,

prezzemolo,

sale

pepe q.b.,

olio extravergine di oliva,

1 uovo;

Per la salsa

2 scatole di pelati da 800 gr,

1 scalogno o una cipolla bianca,

vino bianco,

sale q.b.

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Preparazione

Separo il corpo della seppia dalla testa tenendo la sacca ferma con una mano e aiutandomi con le forbici taglio nei punti dove la testa resta ancorata al corpo e la sfilo, assieme con i tentacoli (così fuoriesce anche l’intestino e la vescicola con l’inchiostro che vanno eliminati). Pelo la sacca afferrandola per un lembo tirando via la pelle ed estraggo l’osso.

Dal centro della testa elimino la bocca a becco e gli occhi con le forbici. Sciacquo bene sotto l’ acqua corrente e metto a scolare in un colino. Dopo questa operazione, in una terrina mescolo il pangrattato, il formaggio grattugiato, l’aglio tritato, il prezzemolo tritato, sale e pepe. A questo composto aggiungo i tentacoli tagliati a pezzetti, un filo d’olio e l’uovo per legare. Riempio le sacche e le chiudo con uno stecchino. Contemporaneamente, in una pentola capace metto a soffriggere l’olio con lo scalogno sminuzzato. Successivamente aggiungo le seppie ripiene e lascio soffriggere tenendo la fiamma al minimo. Aggiungo poco vino bianco e lascio sfumare. Quando le seppie cominciano ad essere ben rosolate aggiungo le scatole di pomodori pelati e poca acqua o brodo. Aggiusto di sale e porto a cottura per almeno venti minuti. Per insaporire maggiormente a volte aggiungo i capperi dissalati.

Le mie seppie al pomodoro sono pronte. Consiglio di usare il sugo per condire un bel piatto di spaghetti.