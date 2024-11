Ecco il programma del Kaulonia tarantella festival

A poco più di 24 ore dall’inizio del Kaulonia Tarantella Festival, kermesse musicale tra le più importanti a livello nazionale, l’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato è lieta che la conduzione dell’evento sia stata affidata al presentatore reggino Marco Mauro. E’ questa la Calabria che vogliamo!

Di Seguito il Programma del Festival:

24 Agosto

Eugenio Bennato

Cicco Nucera CUMELCA

Maria Teresa Leonetti

25 Agosto

MIMMO CAVALLARO

con Nour Rddine Fatty

Mimmo Epifani

ETNOSOUND

Manuela Cricelli canta Balistrieri

26 Agosto

Tullio De Piscopo

Otello Profazio

Musicofilia

27 Agosto

Enzo Avitabile & Bottari

Alla Bua

Skunchiuruti

Tutti i giorni dalle 18.00, per le vie del centro storico, sarà possibile prendere parte a corsi di Danze e Strumenti Tradizionali. INVITIAMO TUTTI AD “INVADERE” CAULONIA, cogliendo l’occasione per visitare uno dei più bei borghi della Calabria ed per gustare i migliori prodotti tipici.