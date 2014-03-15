Ecco la nuova canzone di Jova per festeggiare i 2 milioni di ‘Twitteros’

Jovanotti raggiunge due milioni di follower su Twitter e festeggia improvvisando una canzone che dedica ai fan. ‘Qui mi dice che siamo 2MILIONI! canzoncina subito pronta tiè’. Questo il tweet del cantante, che ha poi segnalato il link del pezzo caricato su YouTube.

‘Grazie a tutti! 2milionidiabbracci #jovaduemilioni.’Nel video l’artista canta su una melodia in stile bossanova: ‘Questa è la canzone del doppio milione, gli amici che mi seguono sul social che cinguetta. Se unissimo le mani formando una catena faremmo mezzo giro di equatore. Mi sto facendo sempre un po’ più serio ma quanto basta per rendermi conto che mi seguite e non so dove andare. E allora vado avanti un tweet dopo l’altro, seguiamoci così senza parlare.’Ecco la simpatica canzone che Jova ha dedicato ai suoi “Twitteros”, come ama chiamarli chiama lui