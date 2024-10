Rifiuti a Reggio, addio Teknoservice: 1° giorno per Ecologia Oggi -FOTO

La lunga attesa è finita. Dopo anni di battaglie legali, a suon di ricorsi, ed un ritardo di qualche settimana dovuto a problemi tecnici, la nuova ditta che si occuperà della raccolta rifiuti a Reggio Calabria è subentrata alla vecchia. Addio Teknoservice, primo giorno di lavoro per Ecologia Oggi.

La speranza dei cittadini, visti i problemi che – indipendentemente dall’impresa appaltante – attanagliano la città dello Stretto, è quella di avere un servizio attento e puntuale. Le premesse, però, non sembrano essere le migliori, almeno per questi primi giorni.

Primo giorno di Ecologia Oggi a Reggio Calabria

La ditta lametina non è nuova in città, da anni, infatti, si occupa già del servizio rifiuti all’interno del Grande Ospedale Metropolitano.

Secondo quanto raccolto da CityNow, questo primo giorno di lavoro sarà tutt’altro che una passeggiata per gli operatori. Molti dipendenti (circa il 30%) sono stati mandati a casa, in ferie forzate fino a lunedì, a causa del mancato rinnovo delle visite mediche. La domanda, a questo punto, sorge spontanea, prima di partire con il servizio, visti anche i diversi rinvii di questi mesi, non sarebbe stato giusto prevedere controlli per tutti?

Tutti i contratti, comunque, sono stati regolarmente firmati dai dipendenti che da Teknoservice sono transitati nella nuova azienda.

Ancora qualche problema, invece, per il centro di Arghillà, ricadente all’interno dell’ex supermercato QuiPer, dove devono ancora essere creati gli spogliatoi per i dipendenti.

L’isola ecologica di Condera, inoltre, resterà chiusa ancora per altri due giorni (fino al 14 aprile ndr.), per consentire il passaggio di testimone.