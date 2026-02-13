Edison +Energy a Reggio: 1 anno di attività. Sconti, incentivi e servizi per famiglie e imprese

Non sempre serve molto tempo per capire se un progetto funziona. A volte basta un anno. È il caso del punto +Energy Edison Business Partner di via Sbarre Centrali, che il 14 febbraio festeggia il suo primo anniversario con numeri e riscontri che confermano la risposta positiva da parte della città.

Per celebrare il traguardo, l’azienda ha lanciato una promozione speciale valida dal 14 febbraio al 1° marzo: sconto del 15% su climatizzatori, caldaie e stufe a pellet. Un’iniziativa pensata per offrire ai cittadini un’occasione concreta per migliorare il benessere domestico e ridurre i consumi.

Incentivi e consulenze: il supporto ai clienti

Accanto alla vendita, il punto +Energy affianca gli utenti con un servizio di consulenza dedicato agli incentivi statali, sempre più determinanti nelle scelte legate all’efficientamento energetico.

Tra le misure attive c’è il Reddito Energetico Nazionale 2026, fondo pubblico rivolto alle famiglie con reddito medio-basso che consente l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali a costo zero. Possono accedere i nuclei con ISEE sotto i 15 mila euro, soglia che sale a 30 mila per famiglie con almeno quattro figli. L’impianto deve essere installato sull’abitazione principale e il richiedente deve avere un diritto reale sull’immobile. L’obiettivo è favorire l’autoconsumo e alleggerire le bollette.

Un’altra opportunità è il Conto Termico 3.0, che prevede contributi a fondo perduto per interventi di miglioramento energetico, dalla sostituzione di impianti obsoleti all’installazione di sistemi a fonti rinnovabili fino all’ottimizzazione delle prestazioni degli edifici esistenti.

Servizi anche per aziende e attività

L’attività non si limita al residenziale. +Energy Edison Business Partner opera anche nel settore terziario e industriale, offrendo consulenze mirate a negozi, uffici e realtà produttive con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare l’efficienza degli impianti.

“Il nostro obiettivo è accompagnare il cliente in un percorso completo, dalla scelta della soluzione più adatta fino all’orientamento tra incentivi e opportunità disponibili, sia per le famiglie che per le attività economiche”, spiegano dal punto vendita.

Ad un anno dall’apertura, il bilancio è positivo e lo sguardo è già rivolto al futuro. Il team +Energy è disponibile nella sede di via Sbarre Centrali per informazioni sulla promozione anniversario e sui servizi di consulenza energetica.

