Effetto Gallo, è Reggina mania. Boom di vendite agli Store

Grandi numeri per i primi due giorni dopo l'inaugurazione ed il via all'e-commerce

E’ scoppiata la Reggina-mania! Numeri importanti per il nuovo store on line in meno di due giorni: più di 40.000 accessi al portale, più di 500 ordini ricevuti da ogni parte del mondo. I tifosi stanno acquistando i prodotti ufficiali del Club, tra i più venduti la tuta da passeggio, la tazza amaranto, il magnete ed il calendario.

Boom di vendite anche nello store in Città. Dopo l’affluenza registrata in occasione dell’inaugurazione, anche nella giornata di ieri lo store è stato preso d’assalto dai tifosi amaranto.