A Taurianova gli Eiffel 65 celebrano 25 anni di ‘Blue’ con il Summer Tour 2025

Mentre il nuovo singolo “Fare a meno di te” feat. GUÈ suona nelle radio di tutta Italia, gli Eiffel 65, icone indiscusse della musica dance italiana e internazionale, proseguono il loro viaggio on stage con il Summer Tour 2025, una serie di live set che attraverseranno il nostro Paese, e non solo.

25 anni di musica dance: da “Blue” ai nuovi successi

Dopo migliaia di concerti in tutto il mondo, Maury e Jeffrey sono pronti a far ballare e cantare le platee con uno show che racchiude 25 anni di successi, da “Blue (Da Ba Dee)” fino all’ultimo brano pubblicato da Warner Music, un sequel emotivo di “Viaggia insieme a me”, tra le canzoni più amate del loro repertorio. Domenica 1° giugno l’appuntamento con la band è a Taurianova (RC) in occasione della quarta edizione del Villaggio Sud Agrifest – Festival della Cooperazione.

Nel frattempo, “Blue”, hit multiplatino in numerosi Paesi, continua a risuonare in tutto il mondo, confermandosi un fenomeno senza tempo e confini. Inclusa in colonne sonore di blockbuster come Iron Man 3, è stata campionata, remixata e reinterpretata da artisti di ogni genere. Da “I’m Good (Blue)” di David Guetta e Bebe Rexha che ha superato i 2 miliardi di stream globali e ottenuto la nomination ai Grammy Awards, replicando lo stesso riconoscimento ricevuto da “Blue” oltre vent’anni prima, a Nea con “Some Say”, passando per Achille Lauro, Shiva con “Auto Blu”, fino alla citazione nel testo del ritornello dell’ultimo singolo dei The Kolors “Pronto come va”.

Ora, in occasione del 25° anniversario di “Blue”, gli Eiffel 65 sono stati premiati alla decima edizione dei Dance Music Awards con due riconoscimenti alla carriera. Tra questi, un premio speciale della SIAE: la riproduzione dello spartito originale depositato nel 1998 firmato dagli autori M. Lobina, G. Randone e M. Gabutti, simbolo di un sogno diventato realtà.

“Rivedere quello spartito ci ha riportati a quel settembre del ’98, nel nostro studio Bliss, tra Atari, campionatori, polvere e cavi… Ma soprattutto con quell’ossessione quotidiana di voler scrivere una pagina della storia della musica”, raccontano Jeffrey e Maury. “Oggi possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. E quando diciamo ‘noi’, intendiamo anche il nostro pubblico: siete stati voi a credere in ‘Blue’ fin dall’inizio, anche quando nessun altro lo faceva. E grazie a voi, ci ha creduto il mondo intero”.

Eiffel 65 Summer Tour 2025: le prossime date

Questo il calendario dei prossimi live set (date in aggiornamento):

Sabato 31 maggio – Moodna Park – Modena

Domenica 1 giugno – Festival – Taurianova (RC)

Venerdì 13 giugno – Piazza – Capistrello (AQ)

Venerdì 20 giugno – Piazza – Forlì (FC)

Sabato 28 giugno – Festival – Monaco (Germania)

Giovedì 3 luglio – Festival – Codognè (TV)

Venerdì 4 luglio – Piazza – Casoli (CH)

Giovedì 10 luglio – Evento Radio Bruno Estate – Modena

Venerdì 11 luglio –RDS Loves Rimini – Rimini

Sabato 12 luglio – Mia Garden – Agrigento

Venerdì 18 luglio – Piazza – Cuneo

Sabato 19 luglio – Rugby Sound Festival – Legnano (MI)

Sabato 26 luglio – Piazza – Martelletto di Settingiano (CZ)

Martedì 29 luglio – Piazza – Tuili (SU)

Venerdì 01 agosto – Caos Live Festival – Musei (SU)

Sabato 02 agosto – Festival – Bratislava (SLVK)

Domenica 10 agosto – Festival Sabbie Mobili – Petacciato (CB)

Sabato 16 agosto – Pala Eventi – San Bernardino (Svizzera)

EIFFEL 65

Oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un World Music Award e la nomination ai Grammy Awards come “miglior artista dance”: sono solo alcuni dei successi degli Eiffel 65. A partire dal trionfo di Blue (Da Ba Dee), divenuta una hit in ogni paese, hanno collezionato dischi di platino e diamante, prestigiose collaborazioni – da Franco Battiato a David Guetta, e migliaia di live. Nel 2024, a più di vent’anni dalla loro prima partecipazione in gara a Sanremo, Maurizio “Maury” Lobina e Gianfranco “Jeffrey” Randone, tornano sul palco del Festival per duettare con Fred De Palma nella serata delle cover sulle note delle loro intramontabili canzoni. Nello stesso anno pubblicano il singolo inedito “Bestiale” con Loredana Bertè, mentre nell’aprile 2025 esce “Fare a meno di te” con il featuring di GUÈ, con cui rivisitano “Viaggia insieme a me”, tra i più iconici brani del loro repertorio.