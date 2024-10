Cis Volare, quasi 120 milioni per Lamezia: ecco come cambierà l’aeroporto

"Centinaia di milioni di finanziamenti ottenuti da Comune e Regione per trasformare positivamente, con fatti e non con parole, il volto della Città". Le parole del sindaco Mascaro

Il Contratto istituzionale di sviluppo “Volare” siglato, lo scorso 3 ottobre, dalla Regione Calabria e dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale stanzia 119,5 milioni per l’aeroporto di Lamezia Terme sul totale di circa 215 milioni. Un maxi finanziamento che, con ogni probabilità, permetterà all’infrastruttura di crescere e attirare, ancor di più, passeggeri, non solo dalla Regione, ma anche dall’intero Stivale e dall’estero.

Ma come saranno investiti questi fondi? Gli interventi sono illustrati all’interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Di seguito l’elenco completo:

sviluppo aerostazione passeggeri (nuovo terminal partenze, adeguamento sismico aerostazione esistente con riconfigurazione a terminal arrivi, riqualifica curside airside e landside (75 milioni di euro);

interventi per la security e la digitalizzazione dell’aerostazione passeggeri (10 milioni di euro);

riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta (12 milioni di euro);

realizzazione area destinata a servizi handling e cargo con viabilità dedicata (5 milioni di euro);

riqualifica ambientale della fascia nord dell’aeroporto con realizzazione di pista ciclabile per la valorizzazione ecosostenibile della fascia costiera (polo della vela) e del lago La Vota (7 milioni di euro);

potenziamento reti sottoservizi e impianti tecnologici (4 milioni di euro);

adeguamento antisismico distaccamento VVF (1 milione di euro);

adeguamento tecnologico luci di bordo e signs area di movimento (0,5 milioni di euro);

riqualifica torre serbatoio (5 milioni di euro).

Per il 2022 tutto resterà invariato, i lavori, secondo quanto annunciato dal sindaco Paolo Mascaro dovrebbero partire dal prossimo anno: