Adesioni a Forza Italia, Cannizzaro presenta 150 amministratori: ‘Grande squadra’

“È con grande soddisfazione che presento queste nuove adesioni a Forza Italia. Dimostriamo ancora una volta, con i fatti, di essere il vero punto di riferimento sul Territorio di tutta la Provincia di Reggio Calabria non solo per i cittadini, ma anche per gli amministratori”.

Con queste parole l’On. Francesco Cannizzaro, in qualità di Coordinatore provinciale azzurro, nel corso della conferenza stampa in una sede gremita, ha presentato pubblicamente i 150 amministratori locali neo aderenti a Forza Italia, tra i quali spiccano ben 21 sindaci.

Leggi anche