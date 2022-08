Politiche 2022, Cannizzaro all'attacco: "Prima al Governo, poi ci riprenderemo Reggio"

"E' un dato di fatto, abbiamo rilanciato percorso di rilancio della Calabria, per farlo serve anche il contributo dei sindaci. Evidentemente Reggio e la Città Metropolitana non riescono a farlo, anche per la situazione precaria che c'è. Io mi auguro che presto, attraverso le urne, possa tornare la normalità. La prossima volta non sbaglieremo e vinceremo le elezioni, è una promessa.

Sono infinite le possibilità per Reggio, unica città metropolitana della Calabria e per questo possibile attrattore di fondi europei. Oggi siamo rappresentati da chi si offende per non essere inserito stato nella locandina, di cosa stiamo parlando? Non possiamo fare come i bambini dell'asilo che si offendono. La classe dirigente del centrosinistra, che governa oramai da 8 anni il Comune e la Città Metropolitana, ha questo tipo di atteggiamento".