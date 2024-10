Chi sono i nuovi Garanti di Reggio Calabria: la nomina a palazzo San Giorgio

Sono stati presentati nella sala Lampadari di Palazzo San Giorgio, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale l’Avv. Giovanna Russo, dei diritti dell’infanzia ed adolescenza la psicologa, psicoterapeuta e assistente sociale Valentina Arcidiaco, della persona con disabilità la psicopedagogista Carmelina Costarella, dei diritti della salute il prof. Giuseppe Ferreri, nominati dal Comune di Reggio Calabria.

Subito dopo si è proceduto alla riunione della neo eletta “Giunta dei Garanti” che sarà presieduta, su indicazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Anita Nucera.

“Sono felice per le nomine-ha affermato l’Assessore Lucia Nucera– perché si dà seguito e conclusione ad un percorso avviato nei mesi scorsi. I Garanti saranno operativi da subito, si tratta di figure con un profilo professionale elevato che saranno al servizio della città. Opereranno all’interno del comune con i propri uffici, tranne il Garante delle persone private della libertà personale che sarà collocato in una via vicina dove è presente un bene confiscato.

Per me, si realizza un sogno. Tutti i Garanti fanno parte del mio settore che ringrazio, ci saranno incontri settimanali per avviare le procedure e portare avanti tutte le problematiche che saranno attenzionate. Penso che questo rispecchi un’attenzione particolare per le fasce deboli. Inoltre, abbiamo istituito l’Osservatorio delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione di cui faranno parte i Garanti al fine di interagire con altre istituzioni all’interno delle politiche sociali”.