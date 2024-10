Calcio – La Reggina su Eleven Sports, con le novità su modalità e prezzi

La serie C si può vedere ancora su Eleven Sports, con costi e modalità differenti rispetto alla passata stagione. Non più la scelta della singola squadra, non sarà più possibile decidere di acquistare eventualmente il solo percorso in casa o in trasferta. Il pacchetto mensile al costo di euro 4,99 comprende: tutte le partite del Campionato di serie C, tutte le partite dei play off e dei play out del Campionato di serie C, tutte le partite della supercoppa di serie C, tutte le partite del Campionato di Superlega di Volley.

Poi il pacchetto annuale al costo di euro 49,99 che consente di avere: tutte le partite del Campionato di serie C, tutte le partite dei play off e dei play out del Campionato di serie C, tutte le partite della supercoppa di serie C, tutte le partite del Campionato di Superlega di Volley.

Leggi anche

Leggi anche