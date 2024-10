Elezione Mattarella e Salvini, Spirlì: “Matteo l’unico a provarci. Politica va rifondata”

Nino Spirlì torna a parlare dopo il lungo silenzio. Terminate lo scorso ottobre le elezioni regionali con il trionfo di Roberto Occhiuto, l’ex presidente f.f. non ha più rilasciato interviste a testate locali o nazionali, lasciando ad alcuni post pubblicati sui social network il compito di far arrivare il suo pensiero su alcuni argomenti.

Ospite del format di CityNow ‘Live Break’, Spirlì si è soffermato sulla recente rielezione di Mattarella alla presidenza della Repubblica al termine di una settimana convulsa e ricca di nomi papabili per il Colle andati in fumo…

“Alla fine si è andati sulla scelta necessaria di Mattarella. Non posso che ripetere quanto già detto sui social netwrok sull’azione costante di Salvini, che ha proposto tutto il proponibile ad un centrosinistra che secondo me aveva già deciso di non ascoltare. Al leader della Lega va il mio plauso, so che avrebbe voluto consegnare agli italiani un cambio alla presidenza della Repubblica ed è stato l’unico a provarci in modo concreto.

Portare un nome imposto solo dal centrodestra sarebbe stato peggio, non sarebbe stato il presidente di tutti ma solo di una parte politica. Salvini in passato aveva attaccato Mattarella ? Sono trascorsi sette anni, in un periodo così lungo le persone cambiano e anche le loro idee. Io, sette anni fa, non avrei mai immaginato di poter perdere la mia migliore amica e diventare un giorno il presidente f.f. della Regione Calabria”.