Regionali, l’appello di Delfino: ‘Andate a votare, andateci tutti: la libertà è come l’aria’

“Condividiamo pienamente l’appello lanciato dall’ANPI per un voto trasparente, consapevole e coerente con i principi della nostra Costituzione. La Calabria ha bisogno di una politica che torni ad essere al servizio dei cittadini, che sappia ascoltare i bisogni reali dei territori e agire con rigore, onestà e competenza. Il voto non è solo un diritto: è uno strumento di cambiamento, una presa di responsabilità verso la collettività e le generazioni future”.

E’ quanto afferma Demetrio Delfino Segretario metropolitano di Sinistra Italiana e candidato nella Circoscrizione Sud nella lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno di Tridico.

Il 5 e 6 ottobre i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne, un appuntamento fondamentale, non solo per il futuro della nostra regione, ma per la qualità stessa della nostra democrazia. In un momento storico complesso, segnato da crisi economiche, sociali e da una crescente sfiducia nelle istituzioni, è più che mai importante partecipare al voto in modo consapevole, informato e responsabile. Scegliere non è un atto neutro, ma una scelta che può fare la differenza tra il mantenimento dello status quo e l’avvio di un reale processo di rinnovamento. Per questo è essenziale valutare con attenzione il profilo dei candidati.

Al nostro territorio servono figure con un vissuto politico chiaro, coerente, trasparente, costruito nel tempo attraverso l’impegno concreto, il rispetto delle regole democratiche sancite dalla nostra Costituzione e, soprattutto, la vicinanza ai reali problemi dei cittadini che attendono risposte su problemi atavici e non sterili proclami elettorali. Non possiamo permettere- prosegue il Segretario metropolitano di Sinistra Italiana – che l’astensionismo o la rassegnazione lascino spazio a logiche clientelari, opache o peggio ancora affaristiche. La Calabria ha una straordinaria ricchezza umana, culturale e territoriale, ma per farla fiorire servono istituzioni credibili, guidate da persone che mettano al centro l’interesse collettivo e non un torna conto personale ed individualistico, programmi che abbiano al centro principi imprescindibili come legalità e giustizia sociale.

“Andate a votare, andateci tutti: perché, vedete, la libertà è come l’aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”, così il Presidente Pertini sottolineava quanto fosse prezioso il diritto al voto, conquistato con sacrifici e sofferenza. Votare è un dovere civico- conclude Delfino– ma anche un atto di fiducia nella possibilità di cambiare le cose.

Il 5 e 6 ottobre, scegliamo con coscienza, scegliamo con responsabilità. Per la Calabria, per la democrazia, per un futuro migliore!