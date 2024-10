Elezioni Città Metropolitana, Minicuci chiede il rinvio a Falcomatà

Secondo il consigliere comunale di opposizione, se non si dovesse cambiare la data prestabilita, alcuni Comuni sarebbero esclusi dal voto

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fissato per domenica 29 novembre la convocazione dei Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I componenti del Consiglio metropolitano -si legge nel Decreto- sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Antonino Minicuci, già candidato a sindaco di Reggio Calabria e attuale consigliere comunale, invita l’amministrazione comunale a spostare la linea temporale dei Comizi elettorali utili a eleggere il nuovo Consiglio Metropolitano permettendo così a tutti i comuni di partecipare.

