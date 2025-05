Davi su San Luca e le mancate elezioni: ‘Lo Stato si smentisce solo. Gli scioglimenti non funzionano’

Klaus Davi non usa mezzi termini. Ai microfoni di CityNow, nel corso dello Speciale Elezioni di Live Break, ha sottolineato quanto dichiarato dal Ministro dell’interno margine di un evento a Caivano sul commissariamento.

Il giornalista e opinionista è intervenuto, in particolar modo, sul caso San Luca, tornato al centro del dibattito nazionale dopo l’ennesimo scioglimento per infiltrazioni mafiose, formalizzato poche settimane fa con la firma del ministro Piantedosi.

“È il quarto scioglimento in pochi anni. Una sconfitta per lo Stato – attacca Davi – che con questi atti certifica la propria incapacità. Lo ha ammesso lo stesso ministro: gli scioglimenti non funzionano. Non solo io, ma anche la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo aveva già lanciato l’allarme”.