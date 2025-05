San Lorenzo, il nuovo sindaco Polimeni: ‘Il paese ha voglia di futuro. Da soli non si va da nessuna parte’

È con queste parole che Sandro Polimeni, eletto sindaco di San Lorenzo, ha commentato ai microfoni di CityNow l’inizio del suo mandato. Un risultato che segna la fine del commissariamento e l’avvio di una nuova fase politica per uno dei territori più estesi ma complessi della provincia.

San Lorenzo è infatti il sesto comune più grande del reggino per estensione, ma conta appena tremila abitanti, distribuiti in numerose frazioni, ciascuna con problemi e bisogni differenti.

Il nuovo sindaco punta sul lavoro di squadra:

Una linea condivisa anche da Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Roghudi e riferimento per l’area grecanica, che ha dichiarato:

“San Lorenzo e Melito sono due tra i comuni più complicati da amministrare. Il primo per la vastità del territorio e per una pianta organica ridotta, il secondo per il dissesto da decine di milioni di euro. L’unica strada è quella di fare squadra, pensare in termini di area vasta”.