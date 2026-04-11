Comunali a Reggio, Versace ufficializza la candidatura con il Pd: ‘E’ un ritorno a casa’

Carmelo Versace rompe gli indugi e ufficializza la sua discesa in campo alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Il sindaco metropolitano facente funzioni sarà candidato nelle liste del Partito Democratico, andando così a rafforzare il profilo della lista dem, che si dota di un innesto di esperienza amministrativa e politica. La scelta di Versace arriva dentro un quadro che, giorno dopo giorno, si sta definendo con maggiore chiarezza attorno alla candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia.

Leggi anche

Versace candidato nel Pd

Dopo la disponibilità annunciata dall’assessore Paolo Brunetti, anche il sindaco metropolitano facente funzioni sceglie dunque il Pd. A confermare il passaggio è stato lo stesso Versace nel corso della trasmissione Reggio Politik su RTV.

“Sarò candidato nelle liste del Pd, ho avuto delle interlocuzioni con il nazionale del partito, il segretario regionale Nicola Irto e il provinciale. C’è la consapevolezza di tornare a casa, è un percorso naturale quello che si sta facendo, ricordo che sono stato candidato alle ultime elezioni regionali con la seconda lista del Pd ovvero Democratici e Progressisti. Inoltre, ho fondato il primo gruppo del Pd alle circoscrizioni durante l’allora amministrazione Scopelliti. Proveremo a giocare la partita delle prossime elezioni comunali nel migliore dei modi”, ha affermato Versace.

Parole che chiariscono il senso politico della scelta: per Versace si tratta infatti di un approdo che viene presentato come il naturale punto di arrivo di un percorso maturato nelle ultime settimane, dopo interlocuzioni e confronti interni al centrosinistra. Alla base c’è la volontà di collocarsi in maniera netta dentro il perimetro democratico, contribuendo con la propria esperienza alla corsa del centrosinistra verso Palazzo San Giorgio.

Il ruolo in Città Metropolitana e la corsa verso Palazzo San Giorgio

Versace per la seconda volta si trova a guidare la Città Metropolitana da facente funzioni, ruolo che accompagnerà fino all’appuntamento elettorale. Un elemento che rafforza l’idea, dentro il Partito Democratico, di puntare su figure che in questi anni hanno avuto una presenza concreta nei livelli di governo della città e dell’ente metropolitano.

In questi ultimi mesi di mandato, il sindaco metropolitano f.f. sta provando ad accelerare il passo, abbinando alla ‘normale’ attività amministrativa di Palazzo Alvaro, eventi che possano lasciare un segno nel territorio. Tra le manifestazioni che Versace seguirà particolarmente da vicino, ci sono certamente la seconda edizione del Reggio Calabria Street Food Fest (in programma dal 22 al 26 aprile) e Reggio Primo Maggio che anche nel 2026 vedrà numerosi artisti esibirsi presso l’Arena dello Stretto.