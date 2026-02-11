Elezioni, Battaglia pronto alle primarie: ‘Sarò il candidato del Pd, ma c’è un lavoro da concludere’

Intervista al sindaco f.f.: “Un lungo percorso da 11 da difendere e proporre ai reggini. I 2 assessori mancanti? Presto la decisione. E al cdx dico che…”

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria si trova al suo ultimo miglio. Un percorso, lungo 12 anni, che ha segnato un’epoca e che si trova, adesso, a dover tirare le somme e programmare il futuro.

Domenico Battaglia, facente funzioni e rappresentante del Partito Democratico, è consapevole di trovarsi ad un bivio decisivo: da un lato, completare il lavoro iniziato da Giuseppe Falcomatà – perseguito da Paolo Brunetti durante gli anni della sospensione – e portare a termine i progetti in corso; dall’altro, prepararsi per l’imminente chiamata alle urne di maggio.

All’orizzonte le primarie del centrosinistra, un passaggio fondamentale per determinare chi sarà il candidato sindaco della coalizione.

Il sindaco f.f. e le primarie: “Un impegno doppio, ma necessario”

Sulle primarie Battaglia non ha dubbi. Il metodo scelto dal Partito Democratico e dalla coalizione è quello delle primarie, che sono ormai la via obbligata per definire il candidato sindaco.

“Sarò il competitor dei dem per le primarie – ha detto a CityNow. Non sono mai state un problema per me. Sono un uomo di partito e metterò sempre la mia faccia per la città. La politica è fatta di scelte e di impegno e io sono pronto a mettermi in gioco.

È chiaro che, essendo il sindaco in carica, c’è un doppio impegno: da un lato completare l’attività amministrativa, dall’altro partecipare a questa sfida politica, che è parte integrante del nostro percorso”.

Pur riconoscendo l’impegno arduo che comporta questa doppia funzione, Battaglia non si sottrae alla responsabilità.

“C’è un’importante attività amministrativa che non può essere interrotta, abbiamo vari cantieri da chiudere, il bilancio da approvare e la città da seguire quotidianamente. Ma questo non ci impedirà di affrontare le primarie, perché se questo è il metodo scelto, è giusto portarlo avanti”.

Le circoscrizioni e il PNRR: “Lavori in corso, sblocco di fondi per la città”

Mentre si prepara a confrontarsi nelle primarie, Battaglia non dimentica la gestione quotidiana della città. Tra i temi caldi ci sono le circoscrizioni.

“Abbiamo ricevuto una lettera dal centrodestra, ma siamo sulla buona strada. Lo statuto è stato approvato e ora stiamo finalizzando il regolamento che sarà portato in Consiglio a breve. Sono convinto che voteremo contemporaneamente per il Comune e le circoscrizioni, per dare finalmente risposta a una delle principali richieste della città”.

In parallelo, l’amministrazione continua a seguire i progetti legati al PNRR, con cantieri che stanno vedendo il traguardo.

“Abbiamo tanti progetti in corso e dobbiamo continuare a lavorare per ottenere i fondi necessari. Non possiamo fermarci ora”.

Centrosinistra vs Centrodestra: “Valorizzare quanto fatto, guardando al futuro”

Alla domanda su come il centrosinistra si presenterà alle prossime elezioni, Battaglia è chiaro:

“Il nostro punto di partenza sarà il percorso che abbiamo fatto insieme. Non si tratta di una singola forza politica, ma di un lavoro di coalizione che ha portato a importanti risultati. Abbiamo sempre avuto una visione chiara della città e dobbiamo continuare a costruire su quanto fatto finora”.

Per Battaglia, la competizione alle urne con il centrodestra non è solo una questione politica, ma una vera e propria sfida per il futuro della città:

“Dobbiamo mostrare ai cittadini che il centrosinistra ha la capacità di rispondere alle loro aspettative, continuando a lavorare per una città più resiliente, più sostenibile e più vivibile”.

Giunta incompleta: “Nomi in arrivo”

Infine, riguardo i due assessori mancanti nella giunta, Battaglia rassicura:

“Le nomine arriveranno presto. Ci sono interlocuzioni in corso e il lavoro per completare la giunta è in fase avanzata. Non è mai troppo tardi, ma sono convinto che il quadro sarà definito nei prossimi giorni”.

Mentre Reggio Calabria si prepara a votare, con primarie ed elezioni comunali che segnano un passaggio cruciale per il futuro della città, Battaglia ribadisce la sua determinazione a portare avanti l’ultima fase dell’amministrazione con serietà e impegno, senza sottrarsi alla sfida politica che lo attende.

Il Partito Democratico, dunque, sembra pronto a voler giocare un ruolo centrale, per aggiudicarsi la guida di un altro mandato. Saranno d’accordo gli elettori?