Comunali a Reggio, il Pd mette alle strette assessori e consiglieri in carica: ‘Invitati a ricandidarsi’

Al termine di una partecipata assemblea cittadina, il Pd di Reggio Calabria ha approvato, all’unanimità, un documento che invita al massimo sforzo dirigenti e amministratori in vista delle prossime elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco e in vista delle comunali.

“Il Partito Democratico – si legge nel documento – è impegnato a produrre il massimo sforzo per la affermazione di Mimmo Battaglia alle primarie della coalizione di centrosinistra del 15 marzo, in un contesto di partecipazione popolare forte e consapevole: i dibattiti tra i candidati, che ringraziamo, stanno delineando il programma per il futuro di Reggio.

Emergono dai partecipati incontri elementi e contenuti che saranno la sostanza del nostro impegno per una città sostenibile, proiettata verso l’Europa, attrattiva e accogliente, solidale e sicura. Reggio Calabria un baluardo contro ogni illegalità e i poteri criminali”.

“I cittadini con le loro idee e le loro proposte, le loro critiche, le tante questioni affrontate – prosegue il documento dem -, stanno scrivendo una bella pagina di protagonismo civico, le primarie si stanno rivelando il metodo migliore per aprire un grande dibattito e fare scegliere il candidato a chi davvero conta: i reggini.

Tra uno slogan e l’altro, il centrodestra, ormai in evidente difficoltà, non sceglie il candidato sindaco, delegando a Roma la questione: una spartizione fra i leader romani, ma Reggio non è una bandierina….”

“La nostra città – sostiene il Pd – ha già pagato un prezzo altissimo al malgoverno della destra e non tornerà indietro. Con la approvazione del regolamento per le nuove Circoscrizioni, la consegna dei cantieri e la progettazione di nuove opere, la nostra città, risanata nelle sue finanze dopo il crack della destra, può guardare al futuro con fiducia. Adesso siamo tutte e tutti chiamati ad una mobilitazione straordinaria.

Per impedire un pericoloso ritorno indietro e garantire un governo democratico. Per queste ragioni, la Assemblea cittadina, ascoltata la relazione della segretaria cittadina e le conclusioni del segretario provinciale, i numerosi contributi di amministratori e dirigenti, chiede alla unanimità, agli assessori ed ai consiglieri comunali uscenti, agli iscritti che ricoprono diversi ruoli nella pubblica amministrazione, di candidarsi nella lista che il partito presenterà alle prossime elezioni comunali.

La lista del Pd sarà caratterizzata da una forte presenza di giovani e di donne, di lavoratori e imprenditori, di esponenti del sociale e della cultura. Le migliori energie sono chiamate a schierarsi in questa delicata fase.

I prossimi mesi decideranno il futuro di Reggio, ciascuno per la propria parte è chiamato a un’assunzione di responsabilità nell’esclusivo interesse della città”.