Elezioni comunali, il movimento civico “Torniamo a Reggio” risponde all’appello della Marcianò

“Siamo Reggini. Alcuni con coraggio siamo emigrati in altre città che ci hanno offerto le opportunità per realizzare la nostra vocazione lavorativa, sacrificando pero gli affetti più cari; altri di noi, con un coraggio diverso, hanno deciso di non lasciare le famiglie e la Città, affrontando quotidianamente le difficoltà senza rassegnarsi e continuando a credere di poter costruire qui un futuro migliore. Noi emigrati lavoriamo con dedizione altrove e vogliamo contribuire, ciascuno dal proprio ambito di competenza, allo sviluppo della nostra terra. Noi residenti lavoriamo a Reggio con passione ma conviviamo con criticità che compromettono i servizi minimi essenziali e che dobbiamo provare a superare per il bene dei nostri figli”.

La candidata sindaco Angela Marcianò a suo tempo aveva invocato una emigrazione di ritorno. Aveva chiesto ai reggini “in esilio” lavorativo, ai cervelli in fuga dalla città, di tornare per dare una mano, per mettere al servizio di Reggio le loro competenze che fuori dalla nostra regione sono spesso gratificate.

E loro – circa una cinquantina di giovani professionisti – hanno risposto presente. Spinti dall’emergenza quotidiana causata da un’endemica incapacità della classe politica di programmare e pianificare interventi concreti per lo sviluppo del territorio metropolitano: “Reggio è prigioniera di sé stessa – scrivono in una nota – avvitata in una spirale vorticosa che la trascina sempre più verso il baratro”.

“Noi vogliamo invertire la rotta partecipando alla costruzione di un ampio movimento civico che ha come obiettivo il risanamento di Reggio, un’alleanza senza partito, pur convinti che le distinzioni politiche, anche quelle tra Destra e Sinistra, continuino ad esistere. Ed è un bene che esistano, perché solo da un sano confronto democratico possono emergere le migliori idee politiche e le migliori pratiche di buona amministrazione da proporre per l’amministrazione della nostra Città”.

L’obiettivo di “Torniamo a Reggio” è quello di promuovere e attuare una rivoluzione culturale, unendo in un patto civico le migliori energie della città attivando una sinergia politica tra Reggini che sono andati via e i Reggini ancora residenti che si battono ogni giorno in prima persona per rendere la Città pia vivibile. Insieme, gli uni e gli altri per realizzare un programma di risanamento che in 10 anni trasformi Reggio Calabria in una città nella quale vivere senza più riserve.

Un patto civico che i reggini di ritorno e i residenti uniti in “Torniamo a Reggio” stringono con Angela Marcianò: