Elezioni Comunali, Klaus Davi: ‘Se sarò Consigliere, spazio a Festival della Musica Techno-House’

“Qui abbiamo tantissimi bravi Dj. La Calabria può essere una delle capitali della musica house. Ci sono bravissimi DJ che ogni anno si cimentano nei lidi del Lungomare e e nei locali di tutto la città metropolitana , fin quando sono stati aperti. Appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, bisogna creare un momento per questi giovani. Pensavo di chiedere aiuto ad Albertino o Claudio Coccoluto.”

“Siamo leader nel mondo per queste cose. Madonna si rivolge a DJ italiani come Benny Benassi. In Calabria dobbiamo creare eventi per i giovani e per promuovere queste terre . Non è necessario spendere milioni per creare eventi come hanno fatto precedenti amministrazioni con Radio come RTL. C’è anche gente disposta a dare una mano alla Calabria senza pensare di arricchirsi.” Lo ha dichiarato Klaus Davi giornalista e massmediologo.