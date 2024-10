Reggio, anche l’avv. Zagami alla conquista di palazzo San Giorgio?

“Grazie di cuore a tutti per i tantissimi incredibili attestati di stima pubblici e privati che mi sono arrivati nelle ultime ore. Nel corso di una diretta web durante la trasmissione “Faccia a Faccia” si è parlato per più di 1 ora di Recovery Fund, Mes, Unione Europea, nuovi equilibri geopolitici, riforma fiscale, burocrazia, prestiti alle imprese, supporto agli esercizi commerciali, debito pubblico, soluzioni economiche per il rilancio del nostro Paese, export, PIL e tanto altro ancora. La ultimissima domanda che mi è stata posta riguardava un mio eventuale impegno nella e per la mia città di origine…ed io ho semplicemente risposto che sono e sarò sempre al servizio di Reggio perché là conservo i miei affetti più cari ed i miei ricordi più belli”.

Non si capisce se Paolo Zagami ha ridimensionato la portata della sua affermazione o meno con questo post sulla sua pagina Facebook. La sua disponibilità alla candidatura, evidentemente per lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio, potrebbe tranquillamente essere una strategia per capire il gradimento del nome del professionista negli ambienti di centrodestra.

Un nome che, ad onor del vero, nelle primissime fasi, è circolato parecchio soprattutto tra gli azzurri di Forza Italia. Tuttavia, alcuni sostengono che l’associazione di riferimento dell’avvocato si sia avvicinata in qualche modo alla proposta di Angela Marcianò. Anche se fosse, niente di strano. Soprattutto in un momento di impasse come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. La vita sta riprendendo soltanto adesso, ed i primi rumors ri-cominciano a circolare.

Quello che sembra lampante è che il centrodestra sia lo schieramento più ambito del momento. Basti pensare che Zagami non è il solo ad offrire il “petto alla battaglia” dello schieramento che ha vinto a gennaio scorso le elezioni regionali. L’autorevolissimo Giuseppe Bombino non ha mai nascosto di essere “ancora” disponibile. E Zagami che vive a Roma, come la Santelli, ma è innamorato della sua città, retoricamente si domanda se è lui la persona giusta per fare il sindaco. “Competenze, contatti, esperienze”, sono il bagaglio che porte in dote al centrodestra. Basterà?

Probabilmente lo sapremo a breve. Il centrodestra ha necessità di sciogliere i nodi all’interno della coalizione. Francesco Cannizzaro, che tiene le fila della situazione dopo l’azzeramento interno di Fratelli d’Italia a causa del terremoto giudiziario che l’ha scossa al punto da passare la mano sul nome del candidato, ha sempre glissato trincerandosi nell’identikit del futuro candidato. Adesso il tempo sta scadendo. L’ipotesi di un election day a settembre accorcia di più i tempi. E sono tempi difficili i tempi che stiamo vivendo per fare campagna elettorale. La coalizione scalpita. Serve un segnale…